LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: si comincia! Charles Leclerc in pista (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.05 Sergio Perez in pista con Red Bull. Il messicano guiderà ora, l’olandese Max Verstappen concluderà l’attività oggi pomeriggio. 8.03 Primo passaggio sul traguardo per il monegasco Charles Leclerc che inizia da subito il lavoro per previsto per questa mattina. 8.01 Tutti in pista sin da subito. L’Alfa Romeo con il finnico Kimi Raikkonen è la prima monoposto ad accendere i motori. 8.00 Bandiera verde! Inizia l’ultimi giorno di Test ufficiali per la F1! 7.57 Il sole splende nel deserto arabo. Il vento sembra molto meno forte degli ultimi gironi. 7.55 Cinque minuti all’accensione dei motori. Tutto è pronto in Bahrain! 7.52 Tantissimi errori nella giornata di ieri. La pista che sorge nella ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.05 Sergio Perez incon Red Bull. Il messicano guiderà ora, l’olandese Max Verstappen concluderà l’attività oggi pomeriggio. 8.03 Primo passaggio sul traguardo per il monegascoche inizia da subito il lavoro per previsto per questa mattina. 8.01 Tutti insin da subito. L’Alfa Romeo con il finnico Kimi Raikkonen è la prima monoposto ad accendere i motori. 8.00 Bandiera verde! Inizia l’ultimi giorno diufficiali per la F1! 7.57 Il sole splende nel deserto arabo. Il vento sembra molto meno forte degli ultimi gironi. 7.55 Cinque minuti all’accensione dei motori. Tutto è pronto in! 7.52 Tantissimi errori nella giornata di ieri. Lache sorge nella ...

Advertising

SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez in pista: bandiera rossa a un'ora e 15 minuti dal termine della seconda giornata di tes… - SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - Ettore572 : RT @SkySportF1: Test F1 in Bahrain, day-2: il punto a metà giornata Gli aggiornamenti LIVE ? - F1inGenerale_ : TEST F1 | Segui la cronaca in diretta dell’ultima giornata di prove in Bahrain [LIVE] -