LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Leclerc 2° a metà giornata, dalle 13.00 si torna in pista! (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 La nostra DIRETTA si ferma qui, ma vi diamo appuntamento alle ore 13.00 per la seconda parte dell’ultima giornata di Test pre-stagionali di Formula 1 a Sakhir. 12.02 Prime 4 ore positive in casa Ferrari per quanto riguarda il giro secco, con un ottimo exploit di Leclerc su gomma gialla, mentre i long-run sono stati abbastanza allarmanti in attesa di nuovi riscontri. 11.59 Di seguito la classifica conclusiva della sessione mattutina in questo day-3: 1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:30.187 482 Charles Leclerc Ferrari+0.299 80 3 Lando NORRIS McLaren+0.474 56 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.641 75 5 Esteban OCON Alpine+1.123 61 6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.866 77 7 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.219 85 8 George RUSSELL ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05 La nostrasi ferma qui, ma vi diamo appuntamento alle ore 13.00 per la seconda parte dell’ultimadipre-stagionali di Formula 1 a Sakhir. 12.02 Prime 4 ore positive in casa Ferrari per quanto riguarda il giro secco, con un ottimo exploit disu gomma gialla, mentre i long-run sono stati abbastanza allarmanti in attesa di nuovi riscontri. 11.59 Di seguito la classifica conclusiva della sessione mattutina in questo day-3: 1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:30.187 482 CharlesFerrari+0.299 80 3 Lando NORRIS McLaren+0.474 56 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.641 75 5 Esteban OCON Alpine+1.123 61 6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.866 77 7 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.219 85 8 George RUSSELL ...

