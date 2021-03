“L’auto non è a norma, vi faccio la multa”, comandante aggredita a Pozzuoli (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl comandante della polizia municipale di Pozzuoli, Silvia Mignone, nel corso di controlli anticovid è stata aggredita da un uomo poi sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di oltraggiato e aggressione. Il fatto è avvenuto sul belvedere San Gennaro nei pressi della Solfatara, dove un uomo e una donna, fermi in auto a parlare tra loro, sono stati avvicinati da una pattuglia della municipale, che ha chiesto la motivazione della loro presenza. I due, entrambi 45enni e residenti a Quarto, erano giunti sul posto con due veicoli differenti e non avevano motivazione valida per trovarsi in quel luogo. Gli agenti nel corso delle verifiche appuravano che non erano nemmeno in regola con i documenti di guida e uno dei due veicoli non era stato sottoposto a revisione periodica. Alla contestazione degli illeciti, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldella polizia municipale di, Silvia Mignone, nel corso di controlli anticovid è statada un uomo poi sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di oltraggiato e aggressione. Il fatto è avvenuto sul belvedere San Gennaro nei pressi della Solfatara, dove un uomo e una donna, fermi in auto a parlare tra loro, sono stati avvicinati da una pattuglia della municipale, che ha chiesto la motivazione della loro presenza. I due, entrambi 45enni e residenti a Quarto, erano giunti sul posto con due veicoli differenti e non avevano motivazione valida per trovarsi in quel luogo. Gli agenti nel corso delle verifiche appuravano che non erano nemmeno in regola con i documenti di guida e uno dei due veicoli non era stato sottoposto a revisione periodica. Alla contestazione degli illeciti, ...

