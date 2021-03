Lautaro+Lukaku | i fenomeno trascinano l’Inter E la Roma riapre il discorso salvezza

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021)vince, lo fa anche quando sembra sul punto di inciampare e di frenare. Lo fa anche quando l’avversario sembra giocarsi un campionato intero. Lo fa senza perdere attenzione, concentrazione. All’Olimpico granataè trascinata dai suoi fenomeni in attacco e vince 2-1 contro un Torino che vede lo spettro retrocessione vicino (il Parma si porta a -2) e l’ancoralontana (Cagliari a +2, impegnato contro la Juventus). Lukaku e Lautaro, Sanabria prova a rimediare ma la fame Scudetto batte quella. Nelle ultime dieci sfide,ha conquistato 28 punti sui 30 possibili. Per Lautaro è il quarto gol in quattro sfide contro il Torino confermandosi la bestia nera, questa volta con un colpo di testa in avvitamento che non ha lasciato scampo a Sirigu e ...