Israele e Iran | dalla marea nera ai presunti attacchi terroristici

(Di domenica 14 marzo 2021) L’11 marzo scorso a bordo della nave portacontaineriana Shahr e Kord, è divampato un incendio durante la notte nel porto di Latakia, in Siria. Il portavoce della compagnia navale statale Irisl, Ali Ghiasi, in un’intervista a Nournews ha affermato che l’evento è un atto terroristico. Secondo Ghiasi, un “oggetto esplosivo” ha colpito la nave causando un piccolo incendio subito sedato. “Tali atti”, ha proseguito il portavoce, “sono esempi di pirateria e violano il diritto internazionale”. L’solitamente tace su questi fatti perché il traffico di greggio verso la Siria è una violazione delle sanzioni internazionali, ma stavolta qualcosa è cambiato. L’accaduto ha fatto divampare in rete varie congetture sulla natura israeliana del presunto attacco terroristico, vista come la reazione di...

... sotto l'egida degli Stati Uniti, a formare un'alleanza nella regione, incluso il nuovo "amico",, contro l'. Ma la domanda è: Biden proseguirà nella stessa direzione? E come potrebbe, ...La Guerra- Iraq, la Guerra nel Golfo, i conflitti in Kosovo, in Cecenia, in Etiopia, nella ... le Primavere Arabe, la caduta di Gheddafi, di Saddam, il conflitto tra Palestina ed. E molto ...Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere stato dissuaso dal volare negli Emirati Arabi Uniti attraverso ...Giovedì i media USA hanno riferito che diverse navi da carico iraniane dirette in Siria, la maggior parte delle quali cariche di petrolio, sono state prese di mira da Israele dal 2019 ...