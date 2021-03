“I no vax dicono che ci trasformeremo in automi? Mi sono informato e questa è la risposta”: l’ironia di Paolo Hendel (Di domenica 14 marzo 2021) “Hanno ragione i no vax a dire che ci trasformeremo in automi telecomandanti? All’inizio mi è parsa una follia. Poi ho detto: meglio informarsi bene. E allora ho consultato gli esperti. Che in effetti confermano che sia una follia“. Con la consueta, amara ironia, Paolo Hendel affronta il tema delle vaccinazioni (contro il Covid, in questo caso) e quello di chi diffonde teorie piuttosto strampalate sugli effetti avversi. “Il problema”, ha aggiunto, “è che qui serve una campagna vaccinale efficiente. Perché se andiamo avanti così facciamo prima a morire di vecchiaia“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) “Hanno ragione i no vax a dire che ciintelecomandanti? All’inizio mi è parsa una follia. Poi ho detto: meglio informarsi bene. E allora ho consultato gli esperti. Che in effetti confermano che sia una follia“. Con la consueta, amara ironia,affronta il tema delle vaccinazioni (contro il Covid, in questo caso) e quello di chi diffonde teorie piuttosto strampalate sugli effetti avversi. “Il problema”, ha aggiunto, “è che qui serve una campagna vaccinale efficiente. Perché se andiamo avanti così facciamo prima a morire di vecchiaia“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

