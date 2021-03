Highlights e gol Arsenal-Tottenham 2-1, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 14 marzo 2021) Highlights e gol del match Arsenal-Tottenham 2-1, valevole per la ventottesima giornata di Premier League 2020/2021. Il North London Derby finisce nelle mani dei gunners che trionfano in rimonta grazie alle reti di Odegaard e Lacazette su rigore. La scena se la prende però la magia di Lamela, che apre le danze con uno splendido gol di rabona. Nel finale l’argentino verrà anche espulso. In alto e di seguito le immagini salienti del match. GOL 0-1: LAMELA TRAVERSA COLPITA DA SMITH ROWE GOL 1-1: ODEGAARD PALO COLPITO DA CEDRIC GOL 2-1: LACAZETTE SU RIGORE ESPULSIONE LAMELA TRAVERSA COLPITA DA KANE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021)e gol del match2-1, valevole per la ventottesima giornata di. Il North London Derby finisce nelle mani dei gunners che trionfano in rimonta grazie alle reti di Odegaard e Lacazette su rigore. La scena se la prende però la magia di Lamela, che apre le danze con uno splendido gol di rabona. Nel finale l’argentino verrà anche espulso. In alto e di seguito le immagini salienti del match. GOL 0-1: LAMELA TRAVERSA COLPITA DA SMITH ROWE GOL 1-1: ODEGAARD PALO COLPITO DA CEDRIC GOL 2-1: LACAZETTE SU RIGORE ESPULSIONE LAMELA TRAVERSA COLPITA DA KANE SportFace.

