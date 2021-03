ATP Santiago 2021: Simone Bolelli vince il torneo di doppio in coppia con Maximo Gonzalez (Di domenica 14 marzo 2021) Simone Bolelli si laurea campione di doppio del torneo ATP 250 di Santiago del Cile. Il trentacinquenne di Bologna, in coppia con l’argentino Maximo Gonzalez, supera per 7-6(4) 6-4 l’altro argentino Federico Delbonis e lo spagnolo Jaume Munar. Il duo italoargentino, per la verità, si complica anche la vita nel primo set, facendosi recuperare dal 4-0 al 4-4, prima di vincerlo al tie-break per 7-4. Nel secondo Delbonis e Munar hanno anche due chance di salire sull’1-3, ma Bolelli e Gonzalez colgono l’opportunità che arriva nel game successivo, sul servizio dell’iberico, e di lì si arriva alla conclusione in un’ora e 35 minuti. Il risultato proietta Bolelli al numero 65 della classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021)si laurea campione didelATP 250 didel Cile. Il trentacinquenne di Bologna, incon l’argentino, supera per 7-6(4) 6-4 l’altro argentino Federico Delbonis e lo spagnolo Jaume Munar. Il duo italoargentino, per la verità, si complica anche la vita nel primo set, facendosi recuperare dal 4-0 al 4-4, prima dirlo al tie-break per 7-4. Nel secondo Delbonis e Munar hanno anche due chance di salire sull’1-3, macolgono l’opportunità che arriva nel game successivo, sul servizio dell’iberico, e di lì si arriva alla conclusione in un’ora e 35 minuti. Il risultato proiettaal numero 65 della classifica ...

Advertising

OA_Sport : ATP Santiago 2021: Simone Bolelli fa suo, assieme a Maximo Gonzalez, il torneo di doppio - Tennisnewsroom : RT @Giornottennis: Bolelli vince l’ATP di Santiago, nel doppio in coppia con Gonzalez. Sconfitti Munar/Delbonis 76 64 - Fprime86 : RT @marcoamabili: 6º titolo in carriera per Simone #Bolelli, lui e Maximo Gonzalez vincono l’ATP 250 di Santiago. Bolelli sale alla posizio… - apicella57 : RT @marcoamabili: 6º titolo in carriera per Simone #Bolelli, lui e Maximo Gonzalez vincono l’ATP 250 di Santiago. Bolelli sale alla posizio… - SimoneFocarazzo : RT @marcoamabili: 6º titolo in carriera per Simone #Bolelli, lui e Maximo Gonzalez vincono l’ATP 250 di Santiago. Bolelli sale alla posizio… -