Rock Revisited Vol 1 | un album rock

(Di sabato 13 marzo 2021)Vol. 1 è il primo dei due lavori discografici che omaggiano gli eroi del. Si tratta di un EP che contiene 5 brani. Attori principali di questo lavoro discografico sono i M.I.L.F. (Make It Long and Fast).: chi sono i M.I.L.F.? I M.I.L.F. (Make It Long and Fast) nascono nel 2010 come un nuovo ed eccitante progetto che include un mix di Hard/, Glam/Metal e Punk. Nel 2012 esordiscono con “Let’s Roll”, un EP che riscuote numerosi complimenti di critica. Nel 2016 firmano il primo contratto discografico con la Buil2Kill Records, dando alla luce “More Than You”, un disco carico di energia e passione. A marzo 2018 rilasciano il singolo “Hottest Dream” e due anni dopo arriva il primo ...

Un EP di cinque brani omaggio ai grandi del rock: da David Bowie ai Creedence Clearwater Revival per passare ai The Cult, i Mr. Big e concludere con i The Beatles, questi gli artisti che fanno parte d ...I M.I.L.F. (Make It Long and Fast) nascono nel 2010 come un nuovo ed eccitante progetto che include un mix di Hard/Rock, Glam/Metal e Punk, e nel 2012 esordiscono con "Let's Roll", un EP che riscuote ...