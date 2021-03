Psg | Verratti | ' Neymar e Mbappé restano Vinceremo la Champions'

(Di sabato 13 marzo 2021) PARIGI (Francia) - " Giocare conè sempre facile, puoi fargli anche un passaggio - bomba ma loro controlleranno sempre bene la palla ". Così, in un'intervista rilasciata a RMC Sport, ...

Così, in un'intervista rilasciata a RMC Sport, il centrocampista dele della Nazionale, Marco. L'italiano spera che i due fuoriclasse restino a Parigi e lavora, da amico, affinché ...: 'Sento che vogliono restare al' 'Con loro in squadra sappiamo di essere più forti', ha esordito. 'Sinceramente parlo molto con loro, ma non dirò qui quello che ci diciamo. ..."Se sto 'lavorando' affinché rinnovino il contratto? Certo, parlo sempre con loro", ammette l'ex Pescara, vicinissimo alla Juve nell'estate del 2012 ...Il centrocampista abruzzese ammette di "lavorare" quotidianamente affinchè rinnovino il contratto: "Parlo sempre con loro" ...