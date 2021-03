Previsioni a 30 giorni dell’Aeronautica: ecco il vero colpo di coda invernale (Di sabato 13 marzo 2021) La linea di tendenza ci appare al di fuori dei precedenti schemi. Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare stoppa l’avvento di condizioni meteo primaverili. Ovviamente la tendenza meteo climatica sarà da confermare, però si profilerebbe un periodo alquanto insolito, con basse temperature proprio durante la prossima settimana, e parecchio maltempo in varie regioni. Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) La linea di tendenza ci appare al di fuori dei precedenti schemi. Il bollettino meteo con validità 30diffusoMilitare stoppa l’avvento di condizioni meteo primaverili. Ovviamente la tendenza meteo climatica sarà da confermare, però si profilerebbe un periodo alquanto insolito, con basse temperature proprio durante la prossima settimana, e parecchio maltempo in varie regioni.

