LIVE – Ternana-Bari 0-1 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 13 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da un solo punto nelle ultime due partite vogliono ritrovare subito la vittoria per chiudere definitivamente il discorso promozione; i pugliesi, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta contro il Potenza ad hanno bisogno di ripartire per non perdere terreno dall’Avellino. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 13 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Proietti, Paulmbo; Partipilo, Falletti, Furlan; ...