Fenucci: "La Serie A va rilanciata. Serve un manager che decida stile NBA" (Di sabato 13 marzo 2021) Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, parlando a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato la sua idea per il rilancio della Serie A. Queste le sue parole. Sulla Super Champions: "La proposta che sta portando avanti l'Eca, in sede-Uefa, prevede un incremento di 100 partite e impatta per forza sui campionati nazionali e quindi sul valore dei diritti televisivi. Non sempre incrementare il numero di gare significa generare maggiori risorse. E? la qualita? degli eventi che conta, come insegna la Champions con grandi parti- te che spesso non si ripetono, non la quantita?. Questo pero? non preclude una riforma preservando principi cardine, come l'accesso che deve avvenire sempre tramite i campionati. Una Champions cambiata puo? essere presa in considerazione insieme a dei cambiamenti dei campionati nazionali, ma le riforme vanno discusse con le ...

