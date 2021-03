Femminicidio a Napoli | de Magistris | “Le donne in questa pandemia stanno pagando prezzo altissimo sulla loro pelle”

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ancora un brutalead opera di chi dovrebbe amare la propria compagna invece di odiarla al punto di ucciderla”. Lo dice il sindaco di, Luigi de, in relazione all’uccisione di Ornella Pinto per mano del suo compagno che ha confessato. “Le– prosegue – inun. Esprimo a nome mio e di tutta la città profondo dolore e cordoglio per il brutale omicidio di Ornella e ci stringiamo attorno ai suoi veri affetti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TgLa7 : #Femminicidio: colpita con 12 coltellate dal compagno, morta donna a Napoli

Ha citofonato alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, dicendo di avere "ucciso" la moglie il napoletano di 43 anni accusato di avere colpito con 12 coltellate ala compagna di 40 anni, ferita e poi morta in ospedale. L'uomo al momento è trattenuto in caserma, in attesa che sia sentito dalla procura di Terni alla presenza del magistrato di turno e dei ...La coppia ha un figlio piccolo, presente in casa al momento del; sul caso indagano con un'azione congiunta polizia e carabinieri.: accoltella a morte la moglie e fugge Si ...Cronaca nazionale Napoli - 13/03/2021 14:08 - Accoltellata per 12 volte. E' morta cosi, a Napoli, Ornella Pinto, 40 anni tra pochi mesi. Ad ucciderla il compagno che dopo l'aggressione prima ...Ancora un brutale femminicidio a Napoli ad opera di chi dovrebbe amare la propria compagna invece di odiarla al punto di ucciderla. Le donne, in questa pandemia, stanno pagando un prezzo altissimo sul ...