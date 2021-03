Crolla edificio a San Pio delle Camere, si scava alla ricerca di due operai rimasti sotto macerie (Di sabato 13 marzo 2021) L'Aquila - Un crollo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nel piccolo comune di San Pio delle Camere, il crollo ha interessato un edificio in cui era in corso la demolizione post sisma, il crollo ha coinvolto due operai che sono rimasti travolti dalle macerie. Sul posto si è subito attivata la macchina dei soccorsi che ha cominciato a scavare sotto le macerie per portare in salvo i due uomini coinvolti, che sarebbero due operai di 40 e 60 anni che pare rispondano agli appelli dei soccorritori. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, carabinieri, e il 118 con un elicottero pronto a trasportare i feriti una volta recuperati. Secondo quanto finora emerso, i due operai stavano effettuando dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 13 marzo 2021) L'Aquila - Un crollo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nel piccolo comune di San Pio, il crollo ha interessato unin cui era in corso la demolizione post sisma, il crollo ha coinvolto dueche sonotravolti dalle. Sul posto si è subito attivata la macchina dei soccorsi che ha cominciato areleper portare in salvo i due uomini coinvolti, che sarebbero duedi 40 e 60 anni che pare rispondano agli appelli dei soccorritori. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, carabinieri, e il 118 con un elicottero pronto a trasportare i feriti una volta recuperati. Secondo quanto finora emerso, i duestavano effettuando dei ...

