Crash Bandicoot 4: Data di uscita e Requisiti per la versione PC (Di sabato 13 marzo 2021) Disponibile dallo scorso anno su Xbox One e PS4 e da qualche giorno su Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series, Crash Bandicoot 4 uscirà anche su PC il 26 Marzo 2021 e vanterà del supporto per la risoluzione 4K con framerate illimitato. Crash Bandicoot 4 Requisiti di sistema minimi Se siete interessati a giocarlo su PC è bene conoscere i Requisiti di Sistema Minimi per giocarlo, ve li riportiamo a seguire: Sistema operativo: Windows 10 Processore: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300 Scehda Video: Nvidia GTX 660 o AMD Radeon HD 7950 Memoria: 8 GB di RAM Archiviazione: 30 GB Crash Bandicoot 4 Requisiti di sistema consigliati Se invece volete giocarlo al massimo delle potenzialità, è importante disporre di almeno i seguenti ...

