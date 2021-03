Covid, le regioni cambiano colore: cosa si può e non si può fare (Di sabato 13 marzo 2021) Dal 15 marzo zona rossa in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, la Provincia autonoma di Trento, Campania e Molise. Le restanti regioni rimangono o diventano arancioni, ma la provincia di Bolzano adotta ulteriori restrizioni. La Sardegna resta bianca, verifiche sulla Basilicata Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 marzo 2021) Dal 15 marzo zona rossa in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, la Provincia autonoma di Trento, Campania e Molise. Le restantirimangono o diventano arancioni, ma la provincia di Bolzano adotta ulteriori restrizioni. La Sardegna resta bianca, verifiche sulla Basilicata

Ultime Notizie dalla rete : Covid regioni Le incertezze dei vaccini ...fronteggiano la terza ondata senza avere strumenti adeguati per arginare la diffusione del Covid - ... In Italia la frammentazione arriva anche a un livello più profondo, con diverse regioni che si ...

Ancora restrizioni, ma più vaccini Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Covid. Fino al 6 aprile scatta il meccanismo automatico per cui finiscono in zona rossa le regioni in cui si manifestano 250 nuovi casi ogni 100 mila abitanti, nell'arco di una settimana. Comunque a ...

Come cambiano i colori, dalla Lombardia al Lazio: 11 regioni in rosso da lunedì Il Sole 24 ORE Tutti i nuovi comuni in zona rossa, regione per regione L’Italia si colora sempre più di rosso. Da lunedì 15 marzo con le nuove ordinanze successive al monitoraggio della cabina di regia diventano zona rossa molte Regioni: a rischio alto a causa del Covid ...

Sicilia zona arancione, Musumeci: “Ci fa tanta rabbia. Affrettare concessione indennizzi” – VIDEO SICILIA - "Il provvedimento del governo nazionale che porta in arancione tutte le regioni in giallo, ha creato un sentimento di comprensibile amarezza in ...

