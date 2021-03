"Cosa posso aver fatto per darti fastidio?". De Filippi senza precedenti, manda in tilt Giulia: mai accaduto ad Amici, è panico (Di sabato 13 marzo 2021) È una delle più amate dal pubblico di Amici 20, e forse per questo Maria De Filippi ha voluto "sfidare" Giulia Stabile. La giovane ballerina una settimana si è giocata il posto in classifica con David Parsons, a causa di una pessima performance sulla improvvisazione. E proprio questo sembra il tallone d'Achille della talentuosa allieva del talent show di Canale 5. Così la De Filippi ha deciso di "scavalcare" letteralmente l'insegnante di danza Veronica Peparini, spiazzando il pubblico e la stessa Giulia. "Solitamente si sceglie tra le coreografie fatte, ma questa volta ho scelto io", l'ha avvisata la conduttrice chiamandola al centro dello studio. Giulia, occhi sgranati e nervi a fior di pelle, sembra sul punto di scoppiare a piangere, presagendo il peggio. "Ti faccio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) È una delle più amate dal pubblico di20, e forse per questo Maria Deha voluto "sfidare"Stabile. La giovane ballerina una settimana si è giocata il posto in classifica con David Parsons, a causa di una pessima performance sulla improvvisazione. E proprio questo sembra il tallone d'Achille della talentuosa allieva del talent show di Canale 5. Così la Deha deciso di "scavalcare" letteralmente l'insegnante di danza Veronica Peparini, spiazzando il pubblico e la stessa. "Solitamente si sceglie tra le coreografie fatte, ma questa volta ho scelto io", l'ha avvisata la conduttrice chiamandola al centro dello studio., occhi sgranati e nervi a fior di pelle, sembra sul punto di scoppiare a piangere, presagendo il peggio. "Ti faccio ...

