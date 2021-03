VIDEO F1, Wolff: “Dopo i test non avremo un quadro chiaro” (Di venerdì 12 marzo 2021) Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, ha parlato dei test ufficiali del Mondiale di F1, in pista al Bahrain International Circuit, che saranno utili per coprire chilometri importanti ma non si potrà conoscere qual è il feeling tra i piloti e le rispettive vetture e le capacità prestazionali di queste ultime. “Dopo questi tre giorni avremo un quadro ancora più tosto vago delle forze in campo – spiega Toto Wolff – Il Bahrain sia rappresentativo ma si prospettano giornate turbolente con le condizioni che cambieranno da un giorno all’altro. Non conosciamo i carichi di benzina e anche con 10 kg in meno ci sono grosse differenze. Ne usciremo con un quadro incompleto. Nel primo weekend di gara, soprattutto in qualifica, finiranno tutte le speculazioni”, Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Toto, Team Principal della Mercedes, ha parlato deiufficiali del Mondiale di F1, in pista al Bahrain International Circuit, che saranno utili per coprire chilometri importanti ma non si potrà conoscere qual è il feeling tra i piloti e le rispettive vetture e le capacità prestazionali di queste ultime. “questi tre giorniunancora più tosto vago delle forze in campo – spiega Toto– Il Bahrain sia rappresentativo ma si prospettano giornate turbolente con le condizioni che cambieranno da un giorno all’altro. Non conosciamo i carichi di benzina e anche con 10 kg in meno ci sono grosse differenze. Ne usciremo con unincompleto. Nel primo weekend di gara, soprattutto in qualifica, finiranno tutte le speculazioni”, Foto: Lapresse

