Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua innamoratissimi dopo la scelta: le loro parole (Di venerdì 12 marzo 2021) Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua – dopo vari tira e molla – hanno deciso di lasciare gli studi di Uomini e Donne sotto una cascata di petali rossi e di viversi il loro amore lontano dalle telecamere. A pochi giorni dall’uscita dalla trasmissione, Roberta e Riccardo hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia al settimanale Uomini e Donne Magazine, e la loro prima risposta si è focalizzata su quale è stato il momento preciso in cui hanno compreso di voler uscire mano nella mano dal dating show di Canale 5: Riccardo: Qualche giorno prima della nostra uscita, Roberta e io abbiamo avuto una discussione. Ero ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 marzo 2021)Divari tira e molla – hanno deciso di lasciare gli studi disotto una cascata di petali rossi e di viversi ilamore lontano dalle telecamere. A pochi giorni dall’uscita dalla trasmissione,hanno rilasciato laprima intervista di coppia al settimanaleMagazine, e laprima risposta si è focalizzata su quale è stato il momento preciso in cui hanno compreso di voler uscire mano nella mano dal dating show di Canale 5:: Qualche giorno prima della nostra uscita,e io abbiamo avuto una discussione. Ero ...

