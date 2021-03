Serie C | Mokulu del Ravenna sospeso dopo un controllo antidoping

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ilha ricevuto dalla Procura Nazionaleuna richiesta di sospensione cautelare nei confronti del calciatore Benjamin, il provvedimento è stato richiestouneffettuato il 18 febbraio 2021. Il club ha dichiarato che la sostanza contestata è contenuta in una pomata consegnata senza prescrizione, per il trattamento di lesioni della pelle. Il comunicato del: “La società comunica di avere ricevuto dalla Procura Nazionaleuna richiesta di sospensione cautelare nei confronti del calciatore Benjaminin seguito ad undi routine effettuato il 18 febbraio u.s. La sostanza contestata, clostebol metabolita, è contenuta ...

Il Ravenna Fc - penultimo nel girone B del campionato di serie C di calcio - comunica di avere ricevuto dalla Procura Nazionale Antidoping una richiesta di sospensione cautelare nei confronti del calciatore Benjamin Mokulu.