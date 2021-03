“Per me è difficile tutto questo”. UeD, il tronista in lacrime. Crolla davanti a tutto lo studio: “Tu non capisci…” (Di venerdì 12 marzo 2021) Uomini e Donne, tra amore e lacrime. Solo pochi giorni fa si era chiusa una delle storie più tormentate dal programma. Riccardo Guarnieri aveva deciso di lasciare il programma con Roberta Di Padua. La loro storia è stato un continuo tira e molla, con una lunga parentesi di Riccardo Guarnieri impegnato con Ida Platano, con la quale era a un passo da matrimonio. Poi l’inaspettato addio, il ritorno nel dating show di Maria De Filippi e la nuova ‘conoscenza’ con Roberta Di Padua. “Non siamo troppo vecchi per i petali?”, si è chiesto Riccardo, lasciando quindi intendere che fosse stata un’iniziativa della compagna. Ma lei ha ammesso di avere sognato una scelta particolarmente romantica. “Dopo tre anni me lo meritavo”, ha commentato Roberta Di Padua, che poi ha ringraziato Maria De Filippi e la redazione. Continua dopo la foto “Quando arrivano i sentimenti veri devi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Uomini e Donne, tra amore e. Solo pochi giorni fa si era chiusa una delle storie più tormentate dal programma. Riccardo Guarnieri aveva deciso di lasciare il programma con Roberta Di Padua. La loro storia è stato un continuo tira e molla, con una lunga parentesi di Riccardo Guarnieri impegnato con Ida Platano, con la quale era a un passo da matrimonio. Poi l’inaspettato addio, il ritorno nel dating show di Maria De Filippi e la nuova ‘conoscenza’ con Roberta Di Padua. “Non siamo troppo vecchi per i petali?”, si è chiesto Riccardo, lasciando quindi intendere che fosse stata un’iniziativa della compagna. Ma lei ha ammesso di avere sognato una scelta particolarmente romantica. “Dopo tre anni me lo meritavo”, ha commentato Roberta Di Padua, che poi ha ringraziato Maria De Filippi e la redazione. Continua dopo la foto “Quando arrivano i sentimenti veri devi ...

