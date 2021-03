NetCom Group (con Vodafone ed Ericsson) nel consorzio che a Roma inaugurerà l’Elis Smart City Lab (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è anche NetCom Group, unica azienda campana e del Sud, nel consorzio delle otto società italiane e multinazionali che lunedì 15 marzo inaugureranno a Roma l’Elis Smart City lab, un laboratorio immersivo in cui testare soluzioni e tecnologie innovative su misura di Smart City. Il laboratorio del consorzio Elis per quattro mesi, fino al 15 luglio, vedrà in campo aziende, startup e un team di studenti di ingegneria informatica, chiamati a confrontarsi e a mettere a punto progetti che possano contribuire a dare nuova veste alle città italiane facendo leva sulle nuove tecnologie. Saranno svolte, entro luglio, prove di fattibilità in luoghi ad elevata pedonabilità per testarne efficacia ed efficienza. Con ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è anche, unica azienda campana e del Sud, neldelle otto società italiane e multinazionali che lunedì 15 marzo inaugureranno alab, un laboratorio immersivo in cui testare soluzioni e tecnologie innovative su misura di. Il laboratorio delElis per quattro mesi, fino al 15 luglio, vedrà in campo aziende, startup e un team di studenti di ingegneria informatica, chiamati a confrontarsi e a mettere a punto progetti che possano contribuire a dare nuova veste alle città italiane facendo leva sulle nuove tecnologie. Saranno svolte, entro luglio, prove di fattibilità in luoghi ad elevata pedonabilità per testarne efficacia ed efficienza. Con ...

