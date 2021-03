L'Italia a colori, 10 Regioni e Trento in zona rossa da lunedì. Iss: "L'epidemia accelera" (Di venerdì 12 marzo 2021) Terapie intensive occupate, soglia critica superata a livello nazionale. Gli esperti segnalano la crescita del contagio. L'Rt è a 1,16, aumenta l'occupazione dei letti. Otto Regioni e la provincia autonoma di Bolzano in arancione, solo la Sardegna bianca Leggi su repubblica (Di venerdì 12 marzo 2021) Terapie intensive occupate, soglia critica superata a livello nazionale. Gli esperti segnalano la crescita del contagio. L'Rt è a 1,16, aumenta l'occupazione dei letti. Ottoe la provincia autonoma di Bolzano in arancione, solo la Sardegna bianca

Affaritaliani : Italia a colori, 9 regioni passano in zona rossa - GfveGianfra : RT @CCoccarelli: Lazio verso la zona rossa insieme a mezza Italia. Stiamo come un anno fa. Manco per niente. Adesso siamo tutti esauriti… - MicheleBisceg10 : RT @revneD88: In Russia ballano, in Svizzera sciano, in Australia e Olanda fanno i concerti, la vita sta riprendendo ovunque...in Italia gi… - IndomitusVirtus : RT @CCoccarelli: Lazio verso la zona rossa insieme a mezza Italia. Stiamo come un anno fa. Manco per niente. Adesso siamo tutti esauriti… - mgulivo7 : L'Italia a colori, 1o Regioni e Trento in zona rossa da lunedì. Iss: 'L'epidemia accelera' -