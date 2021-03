L’Atalanta corre veloce verso il Real, un generoso Spezia è steso 3-1 (Di sabato 13 marzo 2021) Atalanta-Spezia 3-1 è il risultato finale dell’anticipo serale del venerdì, valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Gli orobici riprendono la corsa verso la prossima Champions League insediandosi nuovamente al terzo posto in coabitazione con la Juventus. Al Gewiss Stadium i nerazzurri sono venuti fuori alla distanza dopo un primo tempo equilibrato grazie alla doppietta del ritrovato Pasalic (54? e 73?) e alla solita magia di Muriel (55?). Utile solo a fini statistici il gol della bandiera dei liguri siglato da Piccoli. La squadra di Italiano resta sedicesima, a +6 sul Torino terzultimo. Atalanta-Spezia 3-1 Cosa è successo ? Serviva mandare un segnale al Real Madrid in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il prossimo martedì, e questo puntualmente è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Atalanta-3-1 è il risultato finale dell’anticipo serale del venerdì, valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Gli orobici riprendono la corsala prossima Champions League insediandosi nuovamente al terzo posto in coabitazione con la Juventus. Al Gewiss Stadium i nerazzurri sono venuti fuori alla distanza dopo un primo tempo equilibrato grazie alla doppietta del ritrovato Pasalic (54? e 73?) e alla solita magia di Muriel (55?). Utile solo a fini statistici il gol della bandiera dei liguri siglato da Piccoli. La squadra di Italiano resta sedicesima, a +6 sul Torino terzultimo. Atalanta-3-1 Cosa è successo ? Serviva mandare un segnale alMadrid in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il prossimo martedì, e questo puntualmente è ...

ErionBello : @IlProfDaLecce Lo Spezia ha provato a giocarsela a viso apertissimo. Dopo un primo tempo equilibrato si è spompata… - 23PierMorra88 : @pasquale_zumbo @MomblanOfficial Secondo me non fanno allenamenti come si deve perché l Atalanta e anche l inter ci… - stega751 : @nikoalcaza L’Atalanta unica squadra italiana che fa un calcio europeo dove corre per 90 min.. ha il preparatore at… - RicSpada : @ipratese è perché giochiamo male, se giochi male corri male, ti stanchi di più. Perché l’Atalanta ha gamba per nov… - silviolamberti : @juventusfc Nel calcio vince chi corre. Guardate l'Atalanta e imparate. -

