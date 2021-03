Fabrizio Corona in manette, gesto disperato in ospedale: parte la petizione (Di venerdì 12 marzo 2021) Non c’è pace per Fabrizio Corona da ieri ritornato nuovamente in carcere. Lui è disperato e parte una petizione per aiutarlo Dopo le immagini sconcertanti di ieri, Fabrizio Corona è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 12 marzo 2021) Non c’è pace perda ieri ritornato nuovamente in carcere. Lui èunaper aiutarlo Dopo le immagini sconcertanti di ieri,è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - sono_stressata : FABRIZIO CORONA E GIANNI MORANDI IN OSPEDALE INSIEME COSA - Liliana24032003 : Magistratura: LIBERTA' PER FABRIZIO CORONA CONTRO UNA CARCERAZIONE INGIUSTA - Firma la petizione! - MediasetTgcom24 : Belen difende Fabrizio Corona: 'Ieri ho pianto tanto per lui, ha bisogno di aiuto' #fabriziocorona… -