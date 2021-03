Draghi scherza sull’uso dell’inglese: “Chissà perché…” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Samrtworking, baby sitting…Chissà perché tutti questi termini in inglese…”. Con una battuta il premier Mario Draghi, nel corso del suo discorso al centro vaccinale di Fiumicino, scherza sul diffuso utilizzo della terminologia inglese in Italia. Già nei giorni scorsi, questa volta solo sul termine smartworking, il presidente del Consiglio aveva ironizzato sull’inglesizzazione del vocabolario comune italiano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “Samrtworking, baby sitting…perché tutti questi termini in inglese…”. Con una battuta il premier Mario, nel corso del suo discorso al centro vaccinale di Fiumicino,sul diffuso utilizzo della terminologia inglese in Italia. Già nei giorni scorsi, questa volta solo sul termine smartworking, il presidente del Consiglio aveva ironizzato sull’inglesizzazione del vocabolario comune italiano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

apavo75 : RT @FioreFerdi1: @ederoclite @apavo75 Anche Letta non scherza.Rientra in un partito che all’unanimità lo ha affossato solo qualche anno fa… - TIZIANAPOESIA : RT @FioreFerdi1: @ederoclite @apavo75 Anche Letta non scherza.Rientra in un partito che all’unanimità lo ha affossato solo qualche anno fa… - FioreFerdi1 : @ederoclite @apavo75 Anche Letta non scherza.Rientra in un partito che all’unanimità lo ha affossato solo qualche… - maxzabba : @albertoinfelise Scherza?! Eravamo compagni di classe di Guglielmo il Conquistatore. C'era anche Draghi - twittanto2 : @ilCategorico @lauraboldrini @pdnetwork @nzingaretti Perfettamente d’accordo. Il problema è che ogni volta che i co… -