Decine di studenti sono stati rapiti in un’università in Nigeria (Di venerdì 12 marzo 2021) Giovedì 11 marzo circa 30 studenti sono stati rapiti da uomini armati in un città alla periferia di Kaduna, nel nord della Nigeria. Gli studenti, sia maschi che femmine, studiavano al Federal College of Forestry Mechanization di Afaka, un’università di Leggi su ilpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Giovedì 11 marzo circa 30da uomini armati in un città alla periferia di Kaduna, nel nord della. Gli, sia maschi che femmine, studiavano al Federal College of Forestry Mechanization di Afaka,di

