Dayane Mello a Uomini e Donne? La richiesta di Maurizio Costanzo a sua moglie

(Di venerdì 12 marzo 2021)è stata tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del GF Vip e, stando a quanto trapelato in queste ore, pare che la dama possa tornare in tv per partecipare a. A diffondere questa notizia è statoattraverso la rubrica che cura sul settimanale Nuovo. Nello specifico, il marito di Maria De Filippi ha parlato in modo abbastanza concreto della possibilità di vedere la terza classificata della quinta edizione del reality show nei panni di nuova tronista. Cosa ne penserà la conduttrice del talk show? Scopriamo tutti i dettagli. Perchépotrebbe andare aIn queste ore è giunta voce chepotrebbe ...

Advertising

MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - ninetiesbish : RT @chapmns: # dayane mello # primo trono vip # primo trono free love # mediaset merita diritti again - genesi20_03 : RT @ninetiesbish: io che mi presento agli studi Mediaset per corteggiare Dayane Cristina Mello. - vintagexile : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - amoredimezzo : -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

La modella brasilianamostra su Instagram il suo fisico mozzafiato da ogni angolazione: bellezza inaudita, il personaggio più chiacchierato dell'ultima edizione del GF Vip , nonostante non abbia ...Leggi anche La confessione di Stefania Orlando su Rosalinda Cannavò edopo il Gf Vip Ma non è finita qua. Karina ha infatti continuato il suo attacco accusando Rosalinda di aver messo in ...La bellissima Dayane Mello dopo la vittoria sfiorata al GF Vip è tornata in Brasile: proprio da lì incanta i fan con un video in costume in spiaggia ...Dopo aver ascoltato le parole di Stefania Orlando sul suo conto, Rosalinda Cannavò replica alla conduttrice con un commento al vetriolo.