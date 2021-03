Damiano dei Maneskin mette nei guai Fedez (Di venerdì 12 marzo 2021) Perché Fedez sul palco di Sanremo non ha mantenuto la promessa fatta ai Maneskin? Tutta la band ci è rimasta male. Anche perché i cantanti rock pensavano che il rapper fosse un uomo di parola. Ed ora? Il marito della Ferragni riparerà e farà quanto annunciato? Fedez a Sanremo aveva fatto una scommessa con Damiano dei Maneskin, se fossero saliti insieme sul palco. Cosa che puntualmente si è verificata con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021) Perchésul palco di Sanremo non ha mantenuto la promessa fatta ai? Tutta la band ci è rimasta male. Anche perché i cantanti rock pensavano che il rapper fosse un uomo di parola. Ed ora? Il marito della Ferragni riparerà e farà quanto annunciato?a Sanremo aveva fatto una scommessa condei, se fossero saliti insieme sul palco. Cosa che puntualmente si è verificata con Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_the_jackal : Damiano dei Maneskin sta collezionando tutte le gemme dell'infinito #Sanremo2021 - matimatimatir : RT @HAPPY4MIMI: damiano dei måneskin ha postato su insta una foto in cui indossa una gonna e nei commenti c'è un sacco di gente che 'omg ch… - mikkmeoww : RT @HAPPY4MIMI: damiano dei måneskin ha postato su insta una foto in cui indossa una gonna e nei commenti c'è un sacco di gente che 'omg ch… - Cristsh_ : RT @sixofmorning: Quant’è bello damiano dei maneskin? - valevale261 : RT @lagiulia_f: RIPASSO E CORSO DI RECUPERO,ripetiamo insieme: ? NO, Victoria e Damiano dei Maneskin non stanno insieme. ? SÌ, le battute… -