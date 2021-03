Cyber attacchi Usa? Se l’infowar russo-cinese ribalta i ruoli (Di venerdì 12 marzo 2021) Ci sono “rapporti piuttosto allarmanti, perché una pubblicazione statunitense abbastanza autorevole (il New York Times, ndr) annuncia la possibilità di attacchi informatici”, ha scritto l’agenzia di stampa TASS, sotto controllo del Cremlino, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che a sua volta viene ripreso dall’agenzia di stampa statale cinese Xinhua. Contesto: il New York Times ha annunciato domenica che l’amministrazione Biden si sta preparando a intraprendere un’azione contro la Russia per il presunto hacking del governo, delle agenzie e delle società statunitensi attraverso la società SolarWinds. Si tratta di un attacco informatico monstre di cui si è iniziato a parlare dal 14 dicembre scorso, ma che potrebbe essere stato in atto da diversi mesi prima. Molti segnali incolpano per quanto successo le entità Cyber dei ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021) Ci sono “rapporti piuttosto allarmanti, perché una pubblicazione statunitense abbastanza autorevole (il New York Times, ndr) annuncia la possibilità diinformatici”, ha scritto l’agenzia di stampa TASS, sotto controllo del Cremlino, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che a sua volta viene ripreso dall’agenzia di stampa stataleXinhua. Contesto: il New York Times ha annunciato domenica che l’amministrazione Biden si sta preparando a intraprendere un’azione contro la Russia per il presunto hacking del governo, delle agenzie e delle società statunitensi attraverso la società SolarWinds. Si tratta di un attacco informatico monstre di cui si è iniziato a parlare dal 14 dicembre scorso, ma che potrebbe essere stato in atto da diversi mesi prima. Molti segnali incolpano per quanto successo le entitàdei ...

Advertising

SicurezzaN : - CyberSecHub0 : RT @FSecure_IT: Cosa cono i cyber attacchi sponsorizzati dagli stati? Ne parliamo qui | #cybersecurity - FSecure_IT : Cosa cono i cyber attacchi sponsorizzati dagli stati? Ne parliamo qui | #cybersecurity - InsuranceTrade : Al via la collaborazione tra la start up, la compagnia di tutela legale e la piattaforma insurtech per la prevenzio… - PCA_Broker_SpA : RT @ASEFIBrokers: Gli attacchi cyber valgono il doppio del #Pil italiano | AsefiBrokers | -