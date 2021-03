Cinema in lutto, muore a 58 anni l’attore Cliff Simon. Interpretò il cattivo Ba’al in Stargate SG-1 (Di venerdì 12 marzo 2021) Un tragico incidente si è portato via Cliff Simon, attore 58enne, noto per aver interpretato il cattivo Ba’al nella serie televisiva Stargate SG-1. Il decesso dell’artista è stato confermato da sua moglie Colette, che ha pubblicato un post straziante sulla pagina Facebook del noto attore. “Ad amici, famiglia e fan, è con un dolore inimmaginabile che condivido con voi che il mio amato marito, Cliff Simon, è morto alle 12:30 di martedì 9 marzo 2021 – le parole della consorte – Era a Topanga Beach, in California, e purtroppo è morto dopo un tragico incidente di kiteboarding”. Il kiteboarding è lo sport velico alternativo al surf, che consiste nel farsi trainare da un aquilone sulle onde, sfruttando il vento come propulsore. La moglie ricorda ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 marzo 2021) Un tragico incidente si è portato via, attore 58enne, noto per aver interpretato ilnella serie televisivaSG-1. Il decesso dell’artista è stato confermato da sua moglie Colette, che ha pubblicato un post straziante sulla pagina Facebook del noto attore. “Ad amici, famiglia e fan, è con un dolore inimmaginabile che condivido con voi che il mio amato marito,, è morto alle 12:30 di martedì 9 marzo 2021 – le parole della consorte – Era a Topanga Beach, in California, e purtroppo è morto dopo un tragico incidente di kiteboarding”. Il kiteboarding è lo sport velico alternativo al surf, che consiste nel farsi trainare da un aquilone sulle onde, sfruttando il vento come propulsore. La moglie ricorda ...

