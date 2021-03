Canoa | assegnati all’Idroscalo di Milano mondiali 2025 di velocità e paracanoa

(Di venerdì 12 marzo 2021), 12 mar. (Adnkronos) – L’Idroscalo diospiterà i Campionati del Mondo die paradel. Il Board dell’International Canoe Federation, riunitosi venerdì 12 marzo in via telematica, ha giudicato vincente la candidatura italiana assegnando l’organizzazione della rassegna iridata al bacino meneghino. Battuta la concorrenza delle altre tre candidate: Montemor o Velho (Portogallo), Poznan (Polonia) e Plovdiv (Bulgaria). A dieci anni di distanza dall’ultimo Mondiale ospitato nel 2015 proprio ae a novant’anni dalla prima gara internazionale svoltasi, la Federazione ItalianaKayak torna al centro della scena internazionale anche del punto di vista organizzativo. L'articolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canoa assegnati

... oltre al presidente federale Buonfiglio, compaiono il presidente del Coni Giovanni Malagò, le stelle mondiali dellaJosefa Idem e Antonio Rossi (che per l'occasione è anche sottosegretario ai ...Ora la concentrazione va verso i Mondiali divelocità Junior e Under 23 per l'anno 2023, giàad Auronzo di Cadore durante la riunione ICF del 15 marzo 2019 a Pechino. Proprio in ...La scelta dell’Icf riporta l’evento iridato dopo l’edizione 2015 ospitata ancora nel bacino milanese. Candidatura italiana preferita a Bulgaria (Plovdiv), Portogallo (Montemor-o-Velho) e Polonia (Pozn ...Milano, 12 mar. (Adnkronos) - L'Idroscalo di Milano ospiterà i Campionati del Mondo di canoa velocità e paracanoa del 2025. Il Board dell'International Canoe Federation, riunitosi venerdì 12 marzo in ...