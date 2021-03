Traffico Roma del 11-03-2021 ore 19:30 (Di giovedì 11 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione continuano le difficoltà per chi viaggia sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare questa volta per un mezzo pesante in Maria tra Tuscolana e Casilina lentamente migliorano le condizioni Degli spostamenti sui restanti tratti linea particolare sugli interna tra Cassia bis e Prenestina dove c’è stato anche un altro incidente vicino la Nomentana Traffico su via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale est all’altezza del Bivio A24 in direzione di viale Firenze sempre trafficata via Salaria anche per un precedente incidente tra l’aeroporto de Lourdes e via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale est proseguono le chiusure notturne per la galleria che collega la circonvallazione Ostiense con via Cristoforo Colombo sempre dalle 22 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione continuano le difficoltà per chi viaggia sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare questa volta per un mezzo pesante in Maria tra Tuscolana e Casilina lentamente migliorano le condizioni Degli spostamenti sui restanti tratti linea particolare sugli interna tra Cassia bis e Prenestina dove c’è stato anche un altro incidente vicino la Nomentanasu via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale est all’altezza del Bivio A24 in direzione di viale Firenze sempre trafficata via Salaria anche per un precedente incidente tra l’aeroporto de Lourdes e via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale est proseguono le chiusure notturne per la galleria che collega la circonvallazione Ostiense con via Cristoforo Colombo sempre dalle 22 ...

Advertising

_Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico inte… - Admseth1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma Viale Maresciallo Pilsudski - Traffico rallentato causa #incidente altezza Via Guidubaldo del Monte - Admseth1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma A90 Grande Raccordo Anulare di Roma - Traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra Tiburtina e In… - Admseth1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Via Di Torre Spaccata - Traffico rallentato causa #incidente altezza Via dei Verdoni -