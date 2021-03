Traffico di animali: sequestrati 13 cuccioli di maltese (Di giovedì 11 marzo 2021) Trasportavano 6 cuccioli di maltese senza cibo né acqua in uno scatolone per rivenderli 11 febbraio 2021 Tredici cuccioli di maltese, alcuni ancora non svezzati, sono stati sequestrati dai militari ... Leggi su veneziatoday (Di giovedì 11 marzo 2021) Trasportavano 6disenza cibo né acqua in uno scatolone per rivenderli 11 febbraio 2021 Tredicidi, alcuni ancora non svezzati, sono statidai militari ...

Advertising

Telefriuli1 : Sequestrati 13 cuccioli: denunciate 2 persone per maltrattamenti e traffico internazionale di animali I piccoli di… - dimigooda : Cuccioli di maltese maltrattati: due denunce per traffico internazionale di animali #cronaca #venezia #primavenezia… - veneziatoday : Traffico di animali: sequestrati 13 cuccioli di maltese - IlFriuli : Viaggiano con 13 cuccioli di Maltese in due scatole di cartone. La Guardia di Finanza di Venezia ha denunciato per… - FerdinandoC : Molto interessante: i Tiger King europei sono soprattutto in Italia e in Francia. Anche in Europa le tigri sono ten… -