Raggi | oltre 2 2 mln corse su bici e monopattini elettrici in soli sette mesi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – A Roma, nell’anno della pandemia, “inleeffettuate conelettriche in sharing sono state2,2 milioni”, tra meta’ e fine anno. Virginia, sindaca di Roma, lo dice nel corso dell’inaugurazione dell’Enel X Store di corso Francia, con la prima area di ricarica ultrafast per veicoliin citta’. Si tratta di “un grande risultato che rende la citta’ competitiva con le altre Capitali europee in termini di mobilita’ sostenibile”, aggiunge