“Non ce l’abbiamo fatta…”. Serena Enardu, la notizia è un colpo al cuore. E definitiva: “È finita” (Di giovedì 11 marzo 2021) Una delle coppie più glamour del momento è ‘scoppiata’. Lei, bellissima, chioma castana e fisico da urlo, modella e influencer, nonché ex tronista di Uomini e Donne. Lui cantante da anni sulla scena, è salito alla ribalta intorno al 2000 e ha fatto il ‘botto’ con la canzone “Parlo di te”, del 2005. Entrambi avevano preso parte al reality Temptation Island, edizione 2019, e poi al Grande Fratello Vip 2020. La loro storia è stata sempre molto elettrica e aveva già vissuto diversi tira e molla. A Temptation Island, ad esempio, erano entrati insieme e sono usciti separati. Il riavvicinamento c’era stato proprio in occasione del GF Vip numero 4. Adesso, però, la relazione è davvero finita. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Ebbene i protagonisti di questa storia d’amore giunta al capolinea sono Serena Enardu e Pacifico ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Una delle coppie più glamour del momento è ‘scoppiata’. Lei, bellissima, chioma castana e fisico da urlo, modella e influencer, nonché ex tronista di Uomini e Donne. Lui cantante da anni sulla scena, è salito alla ribalta intorno al 2000 e ha fatto il ‘botto’ con la canzone “Parlo di te”, del 2005. Entrambi avevano preso parte al reality Temptation Island, edizione 2019, e poi al Grande Fratello Vip 2020. La loro storia è stata sempre molto elettrica e aveva già vissuto diversi tira e molla. A Temptation Island, ad esempio, erano entrati insieme e sono usciti separati. Il riavvicinamento c’era stato proprio in occasione del GF Vip numero 4. Adesso, però, la relazione è davvero. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Ebbene i protagonisti di questa storia d’amore giunta al capolinea sonoe Pacifico ...

