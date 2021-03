Nicola Carraro | chi è l’editore e marito di Mara Venier

(Di giovedì 11 marzo 2021)è il noto editore ed ex produttore cinematograficodi. La “signora della domenica” sarà tra gli ospiti stasera dell’ultima puntata del programma “Lui E’ Peggio Di Me” in onda su Raitre a partire dalle 21:30.è il nipote di Angelo Rizzoli, fondatore della casa editrice Rizzoli essendo il figlio di Pinuccia Rizzoli. Conseguita la maturità scientifica, inizia a lavorare nell’azienda di famiglia nel reparto rotative nel 1961. Si iscrive all‘Università Cattolica di Milano dove vive, ma abbandona dopo aver dato tre esami per dedicarsi interamente alla casa editrice ed inizia un percorso lavorativo insieme ad Enzo Biagi, del quale diventerà assistente. Il noto giornalista ha ricoperto il ruolo di direttore editoriale dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Carraro

La sua storia d'amore con l'ex produttore cinematograficoè tutt'oggi ancora sotto i riflettori. La donna si dichiara felice e innamoratissima di quest'uomo che le ha sconvolto la vita ...... Mirko Gori (dal 14 st Marcus Rohdén), Raffaele Maiello (dal 42 st Marco), Grigoris ... ASCOLI:Leali; Tommaso D'Orazio, Danilo Quaranta, Simone Pinna (dal 41 st Gabriele Corbo), Riccardo ...Da anni è la regina delle conduttrici tv. La signora della domenica che entra in tutti i salotti degli italiani. Mara Venier , attualmente ...Si sono già visti? Per ora non lo sappiamo, anche perché Tommaso non ha risposto al commento di Mara e non sono comparsi ulteriori riferimenti né nei post né nelle stories della Venier, di Zorzi o di ...