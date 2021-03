Mediobanca, S&P conferma rating “BBB” e alza outlook a stabile (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – L’agenzia S&P Global ratings ha confermato il merito di credito di Mediobanca a “BBB / A-2”, ma ha migliorato l’outlook da negativo a stabile, in linea con il miglioramento dell’outlook sul rating del debito sovrano dell’Italia. “Riteniamo che il modello di business più diversificato di Mediobanca, la gestione prudente del rischio e la solida capitalizzazione dovrebbero fornire sufficienti riserve per attutire l’impatto della crisi indotta dalla pandemia”, spiega S&P. confermato anche il merito creditizio della controllata MB Funding Lux SA (BBB / A-2) ed il miglioramento dell’outlook a stabile da negativo. Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – L’agenzia S&P Globals hato il merito di credito dia “BBB / A-2”, ma ha migliorato l’da negativo a, in linea con il miglioramento dell’suldel debito sovrano dell’Italia. “Riteniamo che il modello di business più diversificato di, la gestione prudente del rischio e la solida capitalizzazione dovrebbero fornire sufficienti riserve per attutire l’impatto della crisi indotta dalla pandemia”, spiega S&P.to anche il merito creditizio della controllata MB Funding Lux SA (BBB / A-2) ed il miglioramento dell’da negativo.

