Marotta ricoverato per Covid, ma sta meglio: in osservazione (Di giovedì 11 marzo 2021) Beppe Marotta è stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. L'uomo però sembra essere in netto miglioramento. Beppe Marotta (Getty Images)Il Corriere della Sera ha sottolineato come l'amministratore delegato dell'Inter sia sotto osservazione presso l'Humanitas e che le sue condizioni siano in miglioramento. Il dirigente nerazzurro era stato a Roma per l'elezione di Gabriele Gravina come presidente della Figc. Al ritorno era risultato positivo insieme anche ad Alessandro Antonello e Angelo Capellini. A Marotta vanno i nostri migliori auguri di una ripresa netta e rapida per tornare a fare quello che sa fare meglio, cioè il dirigente.

