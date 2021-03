Lungomare e piazze chiuse | de Magistris contro De Luca | “Incomprensibile”

Advertising

Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - LaStampa : La Campania chiude lungomare, piazze e giardini. Bari stop ai negozi alle 19, il Piemonte sospende i ricoveri no Co… - SkyTG24 : Covid: in Campania chiusi lungomare, piazze e ville comunali - Chiara_bellula : Cos’è il genio? Le ordinanze pugliesi: “divieto di stazionare con persone non conviventi o non appartenenti al prop… - Willi_Shake_01 : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immediat… -

Ultime Notizie dalla rete : Lungomare piazze

Agenzia ANSA

Ma cosa sta succedendo davvero sul fronte dei contagi? Perché ieri è scattato il coprifuoco alle 19 a Bari e la Regione Campania ha chiuso ie lee il Piemonte ha sospeso tutte le operazione non urgenti nei suoi ospedali? E cosa succederà nei prossimi giorni? E' vero che quasi tutte le passeranno alla fascia rossa o all'...... presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado , le, le pubbliche vie, ie i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che ...Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha commentato l'ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con cui da oggi in tutto il territorio regionale sono ...Non sono solo i numeri a preoccupare. I medici in Campania stanno sperimentando che i pazienti arrivano in ospedale in condizioni più gravi e l'età dei ricoverati si è abbassata. I morti aumentano e D ...