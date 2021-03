Luca Zingaretti colpito dal Covid | come sta l’attore | le sue condizioni

Leggi su viagginews

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’emergenza Coronavirus non lascia tregua ed è ancora presente in maniera massiccia: ancheè positivo alAncora una notizia che ha messo in allarme i telespettatori: il noto attore,, fratello di Nicola, è risultato positivo al-19svelato in anteprima dal portale Dagospia. In aggiunta, anche “Il Tempo” L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com