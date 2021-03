Juventus, un giocatore della formazione under23 positivo al Covid. La nota del club (Di giovedì 11 marzo 2021) Attraverso un comunicato ufficiale, la formazione under23 della Juventus ha reso notizia della positività al Covid-19 di un calciatore della rosa: “Juventus Football club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore dell’Under 23 Filippo Ranocchia, che è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. Foto: logo twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Attraverso un comunicato ufficiale, laha reso notiziapositività al-19 di un calciatorerosa: “Footballcomunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del calciatore dell’Under 23 Filippo Ranocchia, che è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. Foto: logo twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

