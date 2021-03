Inzaghi | “Col Crotone servirà un buon approccio Veniamo da un momento complicato | non sarà semplice”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Simone, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il: “Le insidie sono tantissime, ilviene da un’ottima vittoria, ha cambiato allenatore da poco e verrà qui per fare la sua partita. Dovremo approcciare nel migliore dei modi, perchéda un periodo delicato e non. Contro la Juventus abbiamo perso in malo modo, perché avevamo fatto 30/40 minuti bene poi abbiamo subito il pareggio. Ora però guardiamo al futuro che è il. La squadra ha lavorato bene, oggi facciamo l’ultima seduta e vediamo chidisponibile. Serve una partita da vera Lazio”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...con il secondo posto in campionato a un punto dalla Juventus e la finale di Europa League persa... Una dieta corretta come Cristiano Ronaldo o come quella di Pippo. A colpi di bresaola.Qualora dovessero steccareNapoli o in uno dei prossimi match, potrebbero entrare ufficialmente ... Pirlo e l'ombra di SimoneIl Maestro, come veniva chiamato da calciatore, ieri ha ...ROMA – Queste le parole del tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ai microfoni ufficiali alla vigilia della sfida contro il Crotone all’Olimpico: “Abbiamo perso in malo modo contro la Juve dopo 45' n ...Dopo l’eliminazione della Juventus in Champions League col Porto, oggi è il turno di Milan e Roma in Europa League. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale su infortunati e tempi di recupero, rien ...