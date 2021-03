Intesa Sanpaolo, S&P conferma rating “BBB” e migliora outlook a stabile (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – L’agenzia S&P Global rating ha confermato il merito di credito di Intesa Sanpaolo. Il rating a lungo termine senior preferred (unsecured) della Banca viene confermato a “BBB”, ma l’agenzia ne ha migliorato l’outlook da negativo a stabile allineandolo a quello dell’Italia. Ilrating a breve termine è stato confermato ad “A-2”. La decisione fa riferimento al miglioramento dell’outlook sul debito sovrano dell’Italia, che ha rimosso un fattore di rischio per la Banca, che nel frattempo ha rafforzato il suo bilancio. L’agenzia ritiene che la resilienza degli utili ed un solido modello di business contribuiranno a mitigare i rischi indotti dalla crisi del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – L’agenzia S&P Globalhato il merito di credito di. Ila lungo termine senior preferred (unsecured) della Banca vieneto a “BBB”, ma l’agenzia ne hato l’da negativo aallineandolo a quello dell’Italia. Ila breve termine è statoto ad “A-2”. La decisione fa riferimento almento dell’sul debito sovrano dell’Italia, che ha rimosso un fattore di rischio per la Banca, che nel frattempo ha rafforzato il suo bilancio. L’agenzia ritiene che la resilienza degli utili ed un solido modello di business contribuiranno a mitigare i rischi indotti dalla crisi del ...

