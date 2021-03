Inter, doppio colpo in estate e la scelta sul vice Lukaku (Di giovedì 11 marzo 2021) Uno scudetto da conquistare e un piano futuro da programmare: l’Inter si prepara alle prossime mosse in chiave calciomercato. Tripla cessione e caccia al vice Lukaku in vista della prossima stagione Il calciomercato dell’Inter potrebbe partire dal piano cessioni per cercare di finanziare alcune mosse in entrata. Come accennato nei giorni scorsi, restano quasi certi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 marzo 2021) Uno scudetto da conquistare e un piano futuro da programmare: l’si prepara alle prossime mosse in chiave calciomercato. Tripla cessione e caccia alin vista della prossima stagione Il calciomercato dell’potrebbe partire dal piano cessioni per cercare di finanziare alcune mosse in entrata. Come accennato nei giorni scorsi, restano quasi certi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | SOSTITUZIONI 77' - Doppio cambio deciso da Conte: entrano #Sanchez e #Gagliardini al posto di #Lautaro e… - bolofficial0377 : No vabbè così è troppo semplice. La juve ha uno stadio di proprietà il monte ingaggi più del doppio, è ricca e nn è… - Chiedonoperme : RT @europa_inter: Ma quando il Milan passò il turno in UCL sull’Inter, ci fu tutta sta sollevata di giornalisti italici contro la regola de… - infoitsport : Calciomercato Inter, doppio colpo per Conte | Juventus beffata - europa_inter : Ma quando il Milan passò il turno in UCL sull’Inter, ci fu tutta sta sollevata di giornalisti italici contro la reg… -