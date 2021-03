Fabrizio Corona si mostra insanguinato sui social: si sarebbe tagliato i polsi perché deve tornare in carcere (Di giovedì 11 marzo 2021) Fabrizio Corona si sarebbe tagliato i polsi perché costretto a tornare in carcere. Come riportato da Tgcom24, il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato il differimento pena in detenzione domiciliare per una serie di violazioni delle prescrizioni, come le comparsate in televisione e l’uso sproposito dei social. Per questo motivo, ha raccontato il suo avvocato, Fabrizio ha deciso di ferirsi in forma di protesta. L’ex re dei paparazzi ha voluto filmare il tutto e ha pubblicato su Instagram un video-protesta. L’uomo appare ricoperto di sangue mentre inveisce contro i giudici che hanno adottato questo provvedimento nei suoi riguardi. A seguito dell’accaduto a casa di Fabrizio è arrivato il 118 per ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 marzo 2021)sicostretto ain. Come riportato da Tgcom24, il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato il differimento pena in detenzione domiciliare per una serie di violazioni delle prescrizioni, come le comparsate in televisione e l’uso sproposito dei. Per questo motivo, ha raccontato il suo avvocato,ha deciso di ferirsi in forma di protesta. L’ex re dei paparazzi ha voluto filmare il tutto e ha pubblicato su Instagram un video-protesta. L’uomo appare ricoperto di sangue mentre inveisce contro i giudici che hanno adottato questo provvedimento nei suoi riguardi. A seguito dell’accaduto a casa diè arrivato il 118 per ...

