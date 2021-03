(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso e nessuna libertà si raggiunge senza battaglia”. Inizia così il messaggio cheaffida ai social dopo la notizia del possibile rischio di tornare in carcere. Il sostituto Procuratore generale Antonio Lamanna, infatti, ha chiesto ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di revocargli i domiciliari concessogli per motivi terapeutici nel dicembre del 2019.scosso, abbattuto nello sentirsi vittima di un sistema dichiara: “Questo è solo l’inizio. Dott.sa Corti e La Manna, questo è solo l’inizio. Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Vergogna! Chiedo, sennò veramente mila vita, che venga il Presidente del Tribunale di Sorveglianza a guardare gli atti, diversamente sacrificherò la mia ...

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando il differimento pena in detenzione domiciliare e, come ha spiegato il s ...