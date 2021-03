Dpcm sostituito da un decreto | Pasqua in lockdown e nuovi parametri per le zone rosse

(Di giovedì 11 marzo 2021)nei weekend: si decide oggi dopo l’incontro con le Regioni. Per i cambi di fascia si terrà conto dell’incidenza delle varianti. Chiusura totale con 250 casi su 100 mila abitanti in una settimana

Il governo decide di approvare un decreto legge per sostituire ilin vigore e far scattare le nuove regole lunedì 15 marz o . Con una certezza: la settimana di Pasqua sarà blindata, proprio come ...... come hanno spiegato i vertici di Ats Insubria, ha ormaiquasi completamente il virus ... Un ventaglio piuttosto ampio di azioni che si inserirebbero però tutte all'interno dell'attuale, ...Lockdown nei weekend: si decide oggi dopo l’incontro con le Regioni. Per i cambi di fascia si terrà conto dell’incidenza delle varianti. Chiusura totale con 250 casi su 100 mila abitanti in una settim ...Barchiesi, primario di Malattie infettive a Pesaro: "Casi rari ma controlliamo la risposta dell’organismo nei sanitari vaccinati" ...