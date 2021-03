Bonafoni | Raggi prima sindaca città contro le donne

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “‘Il femminismo non si mette a bando’. E’ l’efficace slogan che stamattina le manifestanti hanno urlato sotto un Campidoglio sordo che non ascolta e non valorizza le esperienze delledella citta’.” “Ho voluto manifestare al fianco della Casa Internazionale delle, vanto storico della citta’, perche’ trovo inaudito la memoria con la quale la giuntavuole bypassare l’intervento recente del Parlamento e mettere in sostanza fine all’esperienza di via della Lungara con l’espediente del bando.” “Percosa ricordo che la Casa dellenon e’ un centro servizi ma un collettivo politico femminile e femminista. La Regione ha da poco fatto norme (anche per salvaguardare la preziosa attivita’ di Lucha y Siesta) nelle quali si prevede che i luoghi dellevadano ...